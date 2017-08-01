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Türk hackerlardan terör devleti İsrail'e büyük şok!

Turkz Hacker Grubu terör devleti İsrail'in Mescidi Aksa'da başlatmış olduğu zulme sessiz kalmadı.

01 Ağustos 2017 Salı 20:19
Türk hackerlardan terör devleti İsrail'e büyük şok!

YENİAKİT.COM.TR - Terör devleti İsrail'in son zamanlarda Mescid-i Aksa'yı kapatmasına ve Müslümanlara uyguladığı şiddete kayıtsız kalmayan Turkz Hacker Grubu, 100 İsrail sitesini hackledi. 

Turkz Hacker Grubu terör devleti İsrail'e "Özgür Filistin" mesajı verirken sitelerinden ezan ve sela okuttu.

Turkz Hacker Grubu İsrail'e vurduğu darbeyi böyle duyurdu:

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 20:19
  1. Turkz Hacker Grubu
  2. Turkz Hacker Grubu Sipahiler
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