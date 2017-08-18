Türk hackerlardan Merkel'e siber operasyon!

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütlerini besleyen ve Türkiye'ye karşı düşman tavırlar içerisinde olan Almanya'ya Türk Hackerlar siber operasyon düzenledi. Türkiye düşmanlığı yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Türk hackerlardan tokat geldi.

Merkel'in resmi sitesine siber operasyon yapan Aslan Neferler Tim, neredeyse tüm gün siteyi erişime kapattı. Son olarak Merkel, Türkiye ile şu aşamada ‘Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemeyi düşünmediklerini söylemişti.

Aslan Neferler Tim siber operasyonu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:



