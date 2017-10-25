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Türk hackerlardan Belçika medyasına soğuk duş

Belçika medyasının sık sık Türkiye aleyhinde yayınlar yapması üzerine Türk hack grubu Cyber Warrior Akıncılar, ülkenin yayın organlarını hackledi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:22
Türk hackerlardan Belçika medyasına soğuk duş

Son günlerde Avrupa medyasında sıkça yer alan ve Türkiye’ye yönelik aleyhte algı oluşturmayı amaçlayan yayınların ardı arkası kesilmiyor.

Benzer şekilde Belçika medyasının da sık sık aleyhte yayınlar yapması üzerine Türk hack grubu Cyber Warrior Akıncılar harekete geçti.

Akıncılar grubu, başta Belçika’nın resmi yayın kuruluşları olmak üzere, pek çok televizyon ve haber sitelerine karşı siber saldırılar gerçekleştirdi.

Hacklenen siteler arasında Belçika devlet kanalı RTL olmak üzere bir çok haber sitesi de hacklendi.

Akıncılar grubu bu sitelere ait sayfalara koydukları indexler üzerinde "OSMANLI GERİ DÖNDÜ!" ifadesi ile Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına yer verdi.

Cyber-Warrior Akıncılar'ın yaptığı açıklamada “Ey Avrupa, Siz demokrasi insan hak ve özgürlüklerinden bahseder durursunuz ama Büyük Türkiye korkunuz gerçek yüzünüz olan sömürgeci, ırkçı ve faşist haçlı zihniyetinizi ortaya çıkardı.Biz OSMANLI’yız, Biz TÜRKİYE’yiz, Biz AKINCILAR’ız” ifadeleri dikkat çekti.

Gurup adına yapılan açıklamada “Devletimize ve devlet büyüklerimize karşı özellikle referandum süreci ile alakalı son günlerde takınılan faşist ve ırkçı tutumu kınıyoruz. Misyonumuz gereği gereken cevabımızı daha önce de olduğu gibi siber saldırılarımız ile veriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki asla durmayacağız. Devletimiz, milletimiz ve devlet büyüklerimize karşı her türlü kin ve nefret dolu haçlı tutumuna bizde Sultan Alparslan gibi, Sultan Süleyman gibi, Fatih ve Yavuz gibi Çanakkalede dedelerimiz, 15 Temmuz da Şehit Ömer’lerimiz gibi dik duracak ve elimizden geleni yapacağız.” ifadeleri kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 22:22
  1. Cyber Warrior Akıncılar
  2. belçika hack
  3. türk hacker
  • HanzoHanzo7 dk önce
    Ver mehteri
  • alaettin alaettin 21 dk önce
    BU KONU KÜVETLİ OLMALIBİR ORDU TURUOLMALI BAŞARILARHACKERLERE ELİNİZ DERT GÖRMESİN

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