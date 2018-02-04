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Türk hackerlar YPG'nin sözde komutanının hesabını hackledi

Afrin operasyonu hız kesmeden devam ederken Türk hacker'lar terör örgütü YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo'nun sosyal medya hesabını ele geçirdi.

04 Şubat 2018 Pazar 21:47
Türk hackerlar YPG'nin sözde komutanının hesabını hackledi

Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, YPG'ye Mehmetçik'ten sonra Türk hackerlerde bir darbe indirdi. Türk hackerler, YPG'nin sözde Genel Komutanı Sipan Hemo'nun sosyal medya hesabını ele geçirdi.

SÖZDE KOMUTANIN HESABI ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı 16. Gününde de devam etti. Kahraman Mehmetçik, Afrin'deki yerleşim birimlerini tek tek ele geçirerek, YPG/PYD/PKK/KCK/DEAŞ gibi terör örgütüne büyük darbe vuruyor. Türk askerinin harekâtı sürürken YPG'nin sözde Genel Komutanı Sipan Hemo'ya bir darbe de Türk hackerler vurdu.

PROFİLİNE TÜRK BAYRAĞI KOYDULAR

YPG'nin sözde komutanı Hemo'ya ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabını ele geçiren hackerler, hesaptaki profile ise Türk bayrağı açtı. Hackerler, Hemo'nun hesabından şehit Türk askerlerine Allah'tan rahmet dilerken, "Gerekirse Hepimiz Şehit oluruz", "Afrin Teröre mezar olacak", "Kahraman Türk askeri" paylaşımları yaptı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 21:47
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  3. ypg

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