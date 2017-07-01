Türk hackerlar saldırı yapan Yunanları pişman etti!

YENİAKİT.COM.TR - Daha önce de Yunanistan'a ait istihbari bilgiler ele geçiren ve istihbarat birimlerine teslim ettiğini belirten Turkz Hacker Grubu'na Yunan hackerlar saldırı başlattı. Saldırıyı boşa çıkaran Turkz Hacker Grubu, karşı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarına devam eden Türk hackerler, Atina Üniversitesi ve Penteli Belediyesi'ni hackledi.

Turkz Hacker Grubu saldırılarına devam edeceğini belirtirken Yunanistan'a saldırıyı böyle duyurdu:

Kaynak: yeniakit.com.tr