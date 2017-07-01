Türk hackerlar saldırı yapan Yunanları pişman etti!
Yunan hackerların hedef aldığı Turkz Hacker Grubu, saldırıyı boşa çıkarırken karşı saldırı yaptı. Türk hackerlar bir Yunan üniversitesi ve belediyesini hackledi.01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:41
YENİAKİT.COM.TR - Daha önce de Yunanistan'a ait istihbari bilgiler ele geçiren ve istihbarat birimlerine teslim ettiğini belirten Turkz Hacker Grubu'na Yunan hackerlar saldırı başlattı. Saldırıyı boşa çıkaran Turkz Hacker Grubu, karşı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarına devam eden Türk hackerler, Atina Üniversitesi ve Penteli Belediyesi'ni hackledi.
Turkz Hacker Grubu saldırılarına devam edeceğini belirtirken Yunanistan'a saldırıyı böyle duyurdu:
Kaynak: yeniakit.com.tr