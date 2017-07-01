Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk hackerlar saldırı yapan Yunanları pişman etti!

Yunan hackerların hedef aldığı Turkz Hacker Grubu, saldırıyı boşa çıkarırken karşı saldırı yaptı. Türk hackerlar bir Yunan üniversitesi ve belediyesini hackledi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:41
Türk hackerlar saldırı yapan Yunanları pişman etti!

YENİAKİT.COM.TR - Daha önce de Yunanistan'a ait istihbari bilgiler ele geçiren ve istihbarat birimlerine teslim ettiğini belirten Turkz Hacker Grubu'na Yunan hackerlar saldırı başlattı. Saldırıyı boşa çıkaran Turkz Hacker Grubu, karşı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarına devam eden Türk hackerler, Atina Üniversitesi ve Penteli Belediyesi'ni hackledi. 

Turkz Hacker Grubu saldırılarına devam edeceğini belirtirken Yunanistan'a saldırıyı böyle duyurdu:

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:41
  1. Turkz Hacker Grubu
  2. Yunanistan
  3. Türk hackerler
  4. Atina Üniversitesi
  5. Penteli Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    1. Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    2. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    3. Yusufçuklar, sincaplar ve yavru..
    4. Kask takmayan motosikletçilere ceza..
    5. Beşiktaş'tan Atınç Nukan açıklaması
    6. İstanbul’da sıcak hava bunaltıyor
    7. ABD'li teröristler Suriye'de cirit..
    8. Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK..
    9. Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
    10. Çorum’da bonzai operasyonu
    11. İzmir’de makilik alanda çıkan yangın..
    12. 'Kebapçı Celal' tutuklandı!
    13. Büyük İstanbul Tüneli'ne ilk kazma..
    14. Parke deposunda yangın
    15. Alaplı mezarlıkları yenileniyor
    16. Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler..
    17. Hayvanseverler sokak hayvanları için..
    18. ABD'den skandal karar! Uyuşturucu..
    19. PYD'li teröristler Suriye sınırında..
    20. Yabancılara konut satışında Trabzon..
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!