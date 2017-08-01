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Türk hackerlar İsrail'in savunma kuvvetleri sitesini erişime kapattı!

İşgalci terörist İsrail askerlerinin Kudüs'te Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından İslam dünyası ayağa kalktı. Türk hackerlar da İsrail'e savaş açtı.

01 Ağustos 2017 Salı 23:48
Türk hackerlar İsrail'in savunma kuvvetleri sitesini erişime kapattı!

YENİAKİT.COM.TR - İşgalci İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddete ve Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına karşı İslam dünyası ayağa kalktı. Türk hackerlar da tepkisi ortaya koyarak terör devleti İsrail'e haddini bildirdi.

İşgalci İsrail'e karşı savaş açan Aslan Neferler Tim, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi sitesini erişime kapattı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 23:48
  1. Mescid-i Aksa
  2. Aslan Neferler Tim
  3. İsrail Savunma Kuvvetleri
  4. Türk hackerlar
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