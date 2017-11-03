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Türk hackerlar İsrail'e haddini bildirdi

Türk hacker grubu, İsrailli haber ajansı 'Times of Israel'in web sitesine siber saldırı düzenledi.

03 Kasım 2017 Cuma 10:47
Türk hackerlar İsrail'e haddini bildirdi

Kendilerini "Cyber-Warrior Akıncılar" olarak isimlendiren Türk hacker grubu, İsrailli haber ajansı "Times of Israel"in web sitesine siber saldırı düzenledi.

İsrail'in Filistin'in topraklarını işgal etmesine zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'nun100'üncü yılında, Times of Israel'in web sitesini kullanılamaz duruma getiren grup, haber sitesinin ana sayfasında, Türk bayrağı ve kendi amblemlerinin yanı sıra "Dünyada tek nefer de kalsak yinede GAZZE'ye ve Filistin’e sahip çıkacağız." mesajını paylaştı.

Ayrıca hacker grubu, İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince ve Farsça yayın yapan haber sitesinin ana sayfasında İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin 57'inci ayetini yayınladı.

Times of Israel'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Times of Isarel hacker saldırısı altında. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden hizmet sunmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:47
  1. Cyber-Warrior Akıncılar Hacker grubu
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Gazze
  • ArifArif46 dk önce
    Allah razı olsun hacker abilerim...Alayına kilit vurun...
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