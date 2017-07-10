Türk hackerlar bakanlara izin vermeyen Avrupa ülkelerine savaş açtı!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı gece yarısı polis eşliğinde sınır dışı eden Hollanda düşmanca tavrını sürdürerek bu kez Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz programına engel oldu. Bir diğer Avrupa ülkesi Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermedi.

Avrupa ülkelerinin bu düşmanca tavrına kayıtsız kalmayan Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Avrupa ülkelerine savaş açtı. Hollanda Hükümet sitesini, Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nı ve son olarak Yunanistan Kültür Bakanlığı'nı erişime kapattı. Aslan Neferler Tim saldırılarının devam edeceğini duyurdu.

İşte Aslan Neferler Tim saldırılarını böyle duyurdu:

Kaynak: yeniakit.com.tr