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Türk hacker grubundan Yunanistan’a siber saldırı

Türk hacker grubu, Yunanistan’ın yük gemisine ateş ederek saldırmasının ardından siber savaş ilan ederek, merkez bankası, bazı bakanlıklar ve Yunan sahil güvenlik komutanlığının erişimi kesti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
Türk hacker grubundan Yunanistan’a siber saldırı

Ege Denizi’nde Türk bandıralı yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılmıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, Yunanistan’ın saldırgan tutumu Türk hackerların tepkisine neden oldu. Dünyanın sayılı grupları arasında yer alan Türk Hack Team, Yunanistan’a siber savaş ilanı yaptı. Türk hacker grubu, saldırının gerçekleşmesinin ardından adeta ülkede hayatı durdurdu.

Devlet siteleri, bankalar erişime kapatıldı

Ülkedeki merkez bankası ve özel bankaların sistemleri yarım saat boyunca aralıksız kapatarak maddi zarara uğratılırken, Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, sahil güvenlik, diğer devlet kurumları, otellerin sitelerine erişim kapatıldı. Bu sitelerden de binlerce Yunan vatandaşının kimlik bilgileri kısa süre içerisinde ele geçirildi.

Türk Hack Team, saldırıların artarak devam edeceğinin bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
  1. Ege
  2. Ege Denizi
  3. Yunanistan
  4. Hac
  5. Adalet Bakanlığı
  6. Ulaştırma Bakanlığı
  7. Ula
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