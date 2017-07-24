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Türk gıda devinin tamamı satıldı!

Yıldız Holding’in sahibi Ülker Ailesi ile BİM’in ana ortakları Topbaş Ailesi Yimpaş Holding’e ait Aytaç'ın tüm hisseleri satın alarak şirketin tek sahibi oldu. Ülker ve Topbaş ailesi, 2013'te şirketin yüzde 75'ini satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde kalan hisseler için şirketler arasında anlaşma sağlandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:32
Türk gıda devinin tamamı satıldı!

Çankırı'daki 910 dönümlük arazi üzerine kurulu tesisin yüzde 75'ini, gayrimenkulleri ile birlikte alan Ülker ve Topbaş ailesi, firmaya 150 milyon lira ödemişti. Dünya gazetesinin haberine göre, Geçtiğimiz günlerde geri kalan hisse için masaya oturuldu ve Topbaş-Ülker ortaklığı Yimpaş'tan aldı ve şirketin tek sahibi oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nda yer alan açıklamaya göre satın alma Ülker-Topbaş ortaklığına bağlı 3 şirketle gerçekleşti. Hisseler için toplam 25.6 milyon lira ödendi. Böylece Topbaş-Ülker ortaklığı Aytaç'ın yüzde 100'üne 175 milyon lira vermiş oldu.

1995 yılında Çankırı Çerkeş'te kurulan Aytaç Et tesisleri 912 dönüm arazi üzerinde toplam 217 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

220 ÇALIŞANI VAR

Dünyanın en büyük entegre yatırımlarından biri olan Aytaç Tesisleri, günde 750 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş hayvan kesebilme ve yılda 20 bin ton hayvansal ürün işleme kapasitesine sahip.105 milyon lira sermayesi olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ise Mustafa Latif Topbaş. Aytaç'ın 220 çalışanı var.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:32
  1. Aytaç
  2. Satış
  3. Şirket
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