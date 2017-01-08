Türk gezginler Masai yerlilerine zeybek öğretti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Afrika'ya belgesel çekmeye giden Melih Yavaş ile yönetmen Cenk Behram Su Masai yerlilerine harmandalı zeybeği öğretti.

Kasım ayları başında Kenya'dan başlayan çekimler için Tanzanya'nın Morogoro kentine bağlı bir Masai köyüne giden gezginler, yerliler tarafından geleneksel danslarla karşılandı. Masai yerlilerinin sıcak karşılaması, dostluk göstergesi olarak çocukların başlarını okşamalarına izin vermeleriyle kısa sürede ortama uyum sağlayan gezginler, ağızlarıyla melodileri seslendirerek zeybek oynadı. Zeybek oyununu ilginç bulan yerlilerin bazıları gezginlere katılarak oynamayı deneyince ortaya ilginç görüntüler oluştu. Oynamaya çalışanları arkadaşları kahkahalarla izledi.

Unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını belirten yönetmen Cenk Behram Su, "Masai yerlileri bizi çok büyük bir dostlukla karşıladı. Çocuklar dostluk göstergesi olarak ellerini başımıza koydu. Bizi geleneksel danslarıyla karşıladıklarını görünce, bizim de içimizden oynamak geldi. Biz de onlara geleneksel dansımızı, zeybek oyunumuzu göstermeye çalıştık. Öğrenmek istediklerinde ise seve seve öğrettik. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta, zeybek oynamak isteyen birilerine rastlamak çok güzel bir duygu, öğretmek de bizim için güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.