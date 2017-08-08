Türk genci ABD’de Belediye Meclis üyeliğine aday oldu
ABD’de doğup büyüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hacıbey Çatalbaşoğlu, Belediye Meclis üyeliğine aday oldu.08 Ağustos 2017 Salı 21:52
ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde Yale Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Hacıbey Çatalbaşoğlu’nun, Belediye Meclis Üyeliği için Demokrat Parti’den aday adaylığını kamuoyuna duyurduğu belirtildi.
ABD’de Hacıbey Çatalbaşoğlu, bir ilki başarmak için kapı kapı, dükkan dükkan dolaşarak New Haven halkından oy istiyor. Demokrat Parti’den adaylığını koyan genç politikacı, başta Türk-Amerikan toplumuna seslenerek "Desteklerini bekliyorum" dedi.