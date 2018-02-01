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Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı! 12 kişilik mürettebat...

Türk şirketine ait Moldova bandıralı 'Berg' adlı kuru yük gemisinin Karadeniz'de su alarak yan yattığı belirtildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:43
Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı! 12 kişilik mürettebat...

Rus Sputnik haber ajansının aktardığına göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kırım Bölge Müdür Yardımcısı Vladimir İvanov, bir Türk şirketine ait Moldova bandıralı 'Berg' adlı kuru yük gemisinin Karadeniz'de su alarak yan yattığını belirtti.

İvanov, "Gece 00.16'da acil durum makamlarına olayla ilgili bilgi geldi. Çavda burnu yakınlarında kıyıdan yaklaşık 26 kilometre mesafede Azak Denizi'nden Türkiye'ye seyreden Moldova bandıralı 'Berg' kuru yük gemisinin mürettebatı, gemi ambarı su almaya başladığı için Feodosiya limanından yardım istedi. Olay sonucunda gemi sağa yattı" dedi.

Geminin bir Türk şirketine ait olduğunu ve 3 bin tondan fazla yük taşıdığını kaydeden İvanov, gemide bulunan 8'i Ukraynalı, 4'ü Azeri 12 kişilik mürettebatın kurtarılarak Feodosiya'ya götürüldüğünü ifade etti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:43
  1. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
  2. Moldova bandıralı
  3. kuru yük gemisi
  4. Çavda burnu
  5. Türkiye
  6. Türk şirketi
  7. mürettebat
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