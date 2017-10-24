"Türk gazeteciyle atışan ABD'li sözcü ağlayarak salonu terk etti"

Nauert, terör örgütü YPG'yi kastederek ‘tüm tarafları saldırgan görülebilecek ve bölgede yeni gerginlikler oluşturacak eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz' dedi.

Amerikalı sözcü ülkesinin terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalıştığını da kaydetti.

YENİ VİDEO HATIRLATILDI

Salı günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'e Öcalan posterine Washington'dan gelen tepkiler üzerine YPG'lilerin yeni bir video yayınladığı hatırlatıldı. Söz konusu videodan haberi olmadığını söyleyen Nauert, sahadaki gruplardan gelen yorumların hepsine yanıt veremeyeceğini kaydetti.

Nauert şöyle konuştu:

‘Size söyleyebileceğim şu; Rakka'nın özgürleştirilmesi sadece koalisyon için değil bütün Suriye halkı için açık bir kazanım. Bütün tarafları – bunun içinde videosu olduğunu söylediğiniz gruplar da var- saldırgan görülebilecek ve bölgede yeni gerginlikler oluşturacak eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD Türkiye ile çok yakın çalışıyor. ABD yönetimi terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalışıyor.'

"AĞLAYARAK TERK ETTİ"

ABD Dışisleri Sözcüsü Heather Nauert, Türk bir gazeteci ile sözlü atışma sonrasında basın brifingini ağlayarak terk etti.

Amerika'nın Sesi Washington muhabiri Mehmet Sümer yaptığı paylaşımda, “ABD Dışişleri sözcüsü Heather Nauert Türk bir gazeteci ile sözlü atışması sonucu basın brifingini ağlayarak terk etti!” ifadelerini kullandı.

Ayrıca aynı basın brifinginde bulunan Daily Sabah Washington muhabiri Ragıp Soylu ile Nauert arasında da atışma yaşandı. Ragıp Soylu Twitter'dan şunları paylaştı:

“ABD Dışışleri Sözcüsü, YPG'yle ilgili sorduğum bir soruya devlet-özel ortaklğı olan bir medya grubuna çalıştığımı söyleyerek cevap verdi. Sözcüye çalıştığım şirketin özel olduğunu belirttiğimde ise, medya grubunun hükümet tarafından fonlandığını söyledi. Kel alaka? Yok.”