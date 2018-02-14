Türk füzeleri vurmadan önceki YPG'lilerden son kare!

TSK ve ÖSO’nun YPG/PKK’ya karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK’dan yeni görüntüler paylaşıldı. Servis edilen görüntülerde Cinderis’te bulunan YPG’li teröristler İran yapımı Safir model askeri araçtan TSK ve ÖSO güçlerine ateş açarken görülüyor. Araç daha sonra saklandığı hangara giriyor ve kendilerini takip eden SİHA’lar tarafından imha ediliyor.

ÖLMEDEN ÖNCE SON POZ

Türk askerine ateş açan teröristlere ait olduğu ifade edilen 10 Şubat tarihine ait bir fotoğraf, TSK’nın paylaştığı görüntülerin ardından sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafta üç YPG/PYD’li terörist, operasyon görüntülerinde yer alan aracın içinde görülüyor.