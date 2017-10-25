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Türk futbolunda devrim! İlk kez bu hafta uygulanacak

Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları nedeniyle VAR, bu hafta sonunda oynanacak 3 karşılaşmada test edilecek

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:53
Türk futbolunda devrim! İlk kez bu hafta uygulanacak

Dünya futbolunda çok tartışılan Video Yardımcı Hakem uygulaması, Türkiye'de ilk kez bu hafta uygulanacak. 10'uncu haftadaki 3 karşılaşmada uygulama test edilecek.

TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarının artış göstermesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği , Video Yardımcı Hakem uygulaması için düğmeye bastı.

Dünya futbolunda ve ülkemizde çok konuşulan bu uygulama, Süper Lig'de ilk kez denenecek. Video Yardımcı Hakem uygulaması, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak 3 maçta test edilecek.

İstanbul'da oynanacak olan Kasımpaşa - Göztepe, Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarında Video Hakem Uygulaması devrede olacak.

Uygulama, tartışmalı penaltı kararlarında, yanlış gösterilen veya gösterilmeyen kırmızı kart ya da sarı kart durumunda ve tartışmalı ofsayt pozisyonlarında kullanılacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:53
  1. Video Yardımcı Hakem
  2. Süper Lig
  3. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği
  4. Video Yardımcı Hakem uygulaması
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