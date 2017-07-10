Gaziantepspor'dan 'Elyasa Süme' hakkında şike iddiası

Gaziantepspor'un resmi internet sitesinde yaptığı açıklamanın satır başları ise şöyle;

Dede Korkut'un geçmişte söylemiş olduğu "Hain içerden olunca Kapı kilit tutmaz oğul!" sözü bugün bizlere adeta ışık tutmaktadır. Yaşamış olduğumuz tüm olumsuzluklara, baskılara rağmen onurumuz ile gece gündüz mücadelesini verdiğimiz Süper Lig’den, içimizde buldukları iş birlikçilerinin eylemleri ve yardımı sonucu Gaziantepspor 2016-2017 sezonu sonunda bir alt lige düşmüştür.

Yalnız kamuoyunun şunu bilinmesini ve anlamasını özellikle istediğimizi, bu şehrin lokomotif takımının üzerinde hiç tasvip etmeyeceğimiz yollara başvurulduğunu gördüğümüzü bilmelerini isteriz. Sözde verilen destek sözleri ile kulübümüze destek olunması bir yana, bunların yerine getirilmemesi suretiyle önce futbolcularımızda beklenti yaratılıp ve sonra boşa çıkartılarak, şehrimizin sporda en önemli markası olan Gaziantepspor Kulübünü kendi menfaatleri ve çıkarları uğruna yıpratmaya çalışmış ve bu manada ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır.

Bu kişilerin amaçları uğrunda hukuk dışı yollara da başvurabildikleri, özellikle 2016-2017 sezonun da Gaziantepspor’un başarısız olması yönünde çaba sarf edildiği, endişe ve şüphelerimizin kuruntudan ibaret olmadığı yönünde kanıtlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bugüne kadar kendisi ve mensupları hakkında müsabaka sonucu etkileme eylemleri ile ilgili bir tek iddia dahi ileri sürülememiş Gaziantepspor, Gaziantep Şehri’ne yakışmayacak yollara hiç bir zaman tavassut etmemiştir.

Gaziantepspor’u yok etmeyi zihnine koyan bu çevreler ve belli kişilerin hukuka aykırı eylemlerine Kulübümüz eski futbolcusu ve takım kaptanı Elyasa Süme’yi dahil etmiş olmaları ve yaptıkları eylemler ile amaçlarına ulaşabilmek için neler yapabileceklerine ortaya koymaktadır.

Bu çevrelerin gerçekleştirmiş oldukları bu eylemleri yaptıkları dönem içinde Gaziantepspor’un sözleşmeli faal oyuncusu olan eski oyuncumuz ve takım kaptanı Elyasa Süme ile neyin karşılığında görüştüklerini, neler vadettiklerini ve ne tür eylemlerde bulundurduklarını Gaziantep Şehri ve Tüm Kamuoyu tüm çıplaklığı ile hukuk çerçevesinde en kısa sürede mutlaka görecektir.

Yalnız bilinmesini isteriz ki; ortak değerimiz olan Gaziantepspor’un perde arkasında etik olmayan ve bu şehre ve kültürüne yakışmayan yollarla yıpratmaya çalışanlara da meydan verilmeyecektir.

Gaziantep şehrinin emaneti olan Gaziantepspor’un haklarını hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip etmek de bizlerin asli görevidir. Bu kapsamda Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu yapmış olup, yaşanacak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.