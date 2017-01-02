Türk futbolcu 'terör' gerekçesiyle Türkiye'ye gelmeyi reddetti!

Gurbetçi futbolcu Mirkan Aydın, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun transfer isteğini, Türkiye'ye yaşanan terör olayları nedeniyle reddetti.

Türk futbolcu 'terör' gerekçesiyle Türkiye'ye gelmeyi reddetti!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 04:10
Bu haber 1.942 kez okundu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, transfer etmek istediği gurbetçi golcü Mirkan Aydın'dan olumsuz yanıt aldı. İsveç temsilcisi Dalkurd'da bu sezon 26 maçta 12 gol kaydeden 29 yaşındaki golcünün Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE OYNAMIŞTI

Altınordu, 2014-15'te Eskişehirspor'da, geçen sezon ise Göztepe'de görev alan Mirkan'ı sezon başında da kadrosuna dahil etmek istemiş, ancak yüksek bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Altınordu yarın başlayacak Antalya kampında 5 ve 8 Ocak'ta birer hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

 
EtiketlerTFFAltınorduMirkan AydınİsveçTürkiyeEskişehirsporAntalyaAltınordu transfer
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Timurtaş Hoca'nın gece kulübü saldırısına 18 yıl önceki yorumu
  • Üst akıl kaos planı için düğmeye bastı: İç savaş planı…
  • DAEŞ El Bab’a militan yığdı… Büyük savaşa hazırlanıyor!
  • Ruhani’den ‘Ortaköy’ açıklaması
  • Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..
  • Sesi duyup kapıyı açtılar… Suçüstü yakaladılar!
  • İngiliz medyasından küstah paylaşım! Batının terör seviciliği bitmiyor
  • FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
  • Chicago'nun cinayet bilançosu: 762 kişi öldü
  • PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!
  • DAEŞ’ten Türkiye’ye alçak tehdit!
  • Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
  • Terörist olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
  • Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
  • Bakanlık 'provokasyon' görüntüleri üzerine harekete geçti
  • İşte polisin elindeki tek fotoğraf!
  • PKK'dan şüphe uyandıran çıkış: Biz yapmadık
  • Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
  • Teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
  • O ülkede yılbaşı gecesi katliam!
  • 'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
  • İstanbul'daki cami saldırısını yapan 15 yaşındaki genç yakalandı!
  • Medvedev'den telefon: Tesadüf değil!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ