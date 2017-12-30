Türk futbolcu İtalya'da karakola düştü

Fenerbahçe'nin sezon başında Gençlerbirliği'ne kiraladığı 21 yaşındaki futbolcu Erdi Can Şehit, İtalya'da ilginç bir olaya konuk oldu. Fenerbahçe'nin 2014 yılında Sakaryaspor'dan transfer ettiği ve bu sezon Gençlerbirliği'ne kiralık gönderdiği genç futbolcu, devre arasını fırsat bilip tatil için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

İtalyan basınının haberine göre Roma'da birçok turist gibi Kolezyum'u ziyaret eden genç futbolcu, yağmurun başlamasıyla birlikte meydandaki bir satıcıdan iki şemsiye aldı. Erdi Can Şehit, şemsiyeler için 50 Euro verirken satıcı, paranın sahte olduğunu fark etti.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Meydanda bulunan polislere paranın sahte olduğunu şikayet eden satıcı, genç futbolcuyu polislere şikayet etti.

Şikayetin ardından İtalyan polisi, paranın sahte olduğunu doğrulayıp, Erdi Can ve şemsiye satıcısını karakola götürdü.