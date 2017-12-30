Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk futbolcu İtalya'da karakola düştü

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdi Can Şehit, tatil için gittiği Roma'da karakolluk oldu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:44
Türk futbolcu İtalya'da karakola düştü

Fenerbahçe'nin sezon başında Gençlerbirliği'ne kiraladığı 21 yaşındaki futbolcu Erdi Can Şehit, İtalya'da ilginç bir olaya konuk oldu. Fenerbahçe'nin 2014 yılında Sakaryaspor'dan transfer ettiği ve bu sezon Gençlerbirliği'ne kiralık gönderdiği genç futbolcu, devre arasını fırsat bilip tatil için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

İtalyan basınının haberine göre Roma'da birçok turist gibi Kolezyum'u ziyaret eden genç futbolcu, yağmurun başlamasıyla birlikte meydandaki bir satıcıdan iki şemsiye aldı. Erdi Can Şehit, şemsiyeler için 50 Euro verirken satıcı, paranın sahte olduğunu fark etti.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Meydanda bulunan polislere paranın sahte olduğunu şikayet eden satıcı, genç futbolcuyu polislere şikayet etti.

Şikayetin ardından İtalyan polisi, paranın sahte olduğunu doğrulayıp, Erdi Can ve şemsiye satıcısını karakola götürdü.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 20:44
  1. Fenerbahçe
  2. Erdi Can Şehit
  3. İtalya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan açıkladı! O ülkeyi ziyaret edecek
    1. Erdoğan açıkladı! O ülkeyi ziyaret..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi..
    3. Sağlıkta 2017 böyle geçti
    4. Çesedi çürümüş halde bulunmuştu... Şok..
    5. Türk futbolcu İtalya'da karakola düştü
    6. Bahçelievler'de 14 genç hafızlık..
    7. Liseye geçiş sınavının tarihi belli oldu
    8. Google’ın hakkınızda topladığı veriler..
    9. Türkmenlerden kirli oyunu bozan..
    10. Gazze şehidini uğurladı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Şaban-ı..
    12. Yunanistan'a çok sert tepki!
    13. İsrail resmen geri çekildi!
    14. Erdoğan: Beyefendiler beğenmiyorlar
    15. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Asgari..
    16. Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya..
    17. Bir Filistinli daha şehit düştü!
    18. Tarsus’ta silahlı saldırı; baba öldü,..
    19. Dünyanın merakla takip ettiği takım..
    20. Afganistan'da bombalı saldırı: 11 yaralı
    Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
    Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında çok sert konuştu… ‘Vur birini ötekine...’
    Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında çok sert konuştu… ‘Vur birini ötekine...’
    Suudi Arabistan'da tehlike çanlar çalıyor
    Suudi Arabistan'da tehlike çanlar çalıyor
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Twitter safını belli etti! Büyük rezalet
    Twitter safını belli etti! Büyük rezalet
    PKK'dan alçak saldırı! Yaralılar var
    PKK'dan alçak saldırı! Yaralılar var