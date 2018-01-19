‘Türk firmalarına öncelik verilecek’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz” dedi.

İLK GÜNKÜ ANLAŞMA 60 MİLYON $

2. Expo Turkey by Qatar, Türk ve Katar iş dünyasından yoğun ilgi gördü. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yanı sıra Katar Ekonomi Bakanı Ahmet bin Jasim Al Tani projeleri yakından inceledi. Fuara Emlak Konut GYO, Tekfen, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketler başta olmak üzere toplamda 112 Türk şirketi katıldı. Fuarın ilk gününde bin 600’den fazla iş görüşmesi gerçekleştirilirken, 60 milyon dolarlık ihracat anlaşmasına imza atıldı.

İşadamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde düzenlenen ‘Türkiye-Katar İş Forumu’ ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği ’2. Expo Turkey by Qatar’ ile bu ülkeye adeta çıkarma yaptılar. Her iki organizasyonla Türk ve Katar iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

KARARLILIK VURGULANDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye-Katar İş Forumu” ile “2. Expo Turkey by Qatar” kapsamında iki ülke iş adamlarının, önemli görüşmeler yaptıklarını ve iş bağlantıları kurduklarını söyledi. Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani’nin Türk heyetini kabul ettiğini belirten Tüfenkci, görüşmede Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını gördüğünü kaydetti.

“ŞİMDİ İŞİ SIKI TUTMAK LAZIM”

Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk firmalarını da heyecanlandırdığını dile getiren Tüfenkci, “Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Şimdi, Türk firmalarının işi sıkı tutarak projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Katarlı yatırımcı firmaların Türkiye’ye ilgisinin finans, turizm, sağlık, eğitim, gayrimenkul ve emlak gibi sektörlerde en üst seviyeye ulaştığına dikkat çeken Bakan Tüfenci, şunları söyledi: “Türkiye fırsatlar ülkesi, biz bu fırsatlardan Katarlı kardeşlerimiz de faydalansın istiyoruz. Ticaret hacmimiz 2017’de yaklaşık 900 milyon dolara erişti, 2018 yılında bu çok daha yüksek oranlara ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum.”

TÜFENKCİ EL-GHARAFA'YI ZİYARET ETTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar temasları kapsamında ülkenin futbol takımı El-Gharafa’nın Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Şeyh El-Gharafa’nın başkanı Şeyh Jassim bin Thamer al-Thani’ye ziyarette bulunarak, takım yöneticileriyle bir araya geldi. Al-Thani, Tüfenkci’ye hediye takdim etti.

“İŞ YAPMANIN TAM ZAMANI”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Türkiye-Katar İş Forumu”na yaklaşık 200’er Türk ve Katarlı iş adamının katıldığını ve her firmanın ortalama 6, toplamda ise, bini aşkın ikili iş görüşmesi yapıldığını açıkladı. Yaklaşık 50 milyon nüfuslu bölge ülkelerinin, Türkiye için çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Katar ile iş yapmanın tam zamanı. Bugün A’dan Z’ye her türlü tüketim mallarını satabileceğiniz bir pazar var. Türkiye’ye ilgi çok yoğun ve müthiş bir fırsat var. Bundan ekonomik olarak da ülke olarak istifade etmemiz lazım” diye konuştu.