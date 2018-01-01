Türk firmaları Çinlilerle mücadelede yılmadı

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracata ulaşan Sun Holding, dünyanın farklı coğrafyalarında devreye aldığı yeni tesisleriyle global güç olmayı hedefliyor.

Şükrü ve Sabri Ünlütürk kardeşlerin 1987 yılında İzmir'de kurdukları konfeksiyon atölyesi, 30'uncu yılında Sri Lanka'dan Londra'ya dünya genelinde faaliyet gösteren bir büyüklüğe ulaştı.

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, Avrupalı konfeksiyon markalarına tedarik sağlamak üzere girdikleri konfeksiyon sektöründe örgü, boyahane ve kumaş üretimine de yatırım yaptıklarını, katma değeri artırmak amacıyla 2000'li yılların sonuna doğru tasarım ve teknik tekstiller alanına yöneldiklerini ifade etti.

150 milyon dolarlık ihracat

Konfeksiyonda, İspanya, İngiltere ve Almanya'ya yoğun ihracat yaptıklarını, Avrupa genelinde 4 tasarım ofisi açtıklarını anlatan Ünlütürk, şöyle devam etti:

"Müşterilerin yanında açtığımız bu tasarım ofislerinde 40'ı yabancı 50 tasarımcımız çalışıyor. Geliştirdiğimiz koleksiyonlarla pazara hakim olabilme yeteneğimiz arttı. Diğer tarafta ise Sun Tekstil bünyesinde kurduğumuz Ar-Ge Merkezinde otomotiv ve savunma sanayisine yönelik tekstil ürünleri geliştiriyoruz. İtfaiyeci, polis veya ağır koşullarda çalışanlara yönelik koruyucu giysilerde de büyük oranda ihracat yapıyoruz. Sun Tekstil'in imalatının tamamı ihracat, bu sene 150 milyon dolara yakın bir rakamı yakalıyoruz. Gelecek yıllarda global yapılanma anlamında büyük hedeflerimiz var."

Grupta yaklaşık bin 500 çalışanın bulunduğunu, bunlardan 250'sinin üniversite mezunu olduğunu dile getiren Ünlütürk, eğitim seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

"Sektör dönüşümü başardı"

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansının memnuniyet verici olduğunu, ülkenin son dönemde yaşadığı şoklara rağmen firmaların pazarlarını koruduğunu ifade eden Ünlütürk, uluslararası ticarette kotaların kalkması sonrası Türk firmalarının Çin rekabeti karşısında ayakta kalamayacağı öngörülerinin doğru çıkmadığına dikkati çekti.

Ünlütürk, geçen 17 yılda kendileri gibi çok sayıda firmanın Ar-Ge ve tasarıma önem vererek dönüşüm sürecini başarıyla tamamladığına işaret ederek, "Gördük ki birçok tekstil firması küçülme yerine büyümeyi başardı çünkü iyi hazırlandık, katma değerli ürün üretmeye yönelik Ar-Ge ve tasarım hedefleri koyduk. İhracat her yıl belli oranda artmaya devam ediyor. Bu sene de kayda değer artışını sürdürüyor. Sürecin bu hızla devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Sektör firmalarının artık edindikleri deneyimi dünyanın farklı coğrafyalarına taşıdığını belirten Ünlütürk, grup olarak Arnavutluk, Romanya ve Sri Lanka'da konfeksiyon üretimine devam ettiklerini, 2018 yılını dışa açılım yılı olarak ilan ettiklerini bildirdi.

Vietnam'a kumaş yatırımı

ABD ve Uzakdoğu pazarı için yeni yatırımları devreye sokacaklarını dile getiren Ünlütürk, grubun yatırım hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Hedefimiz global ölçekte şirket olmak. Bunu önemli ölçüde başardık. Uzakdoğu'da da yeni bir üretim platformu açmayı başarırsak hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Vietnam’da kumaş yatırımı yapma hedefimiz var. Bu ülkede ucuz iş gücüne dayalı değil Ekoten şirketinde olduğu gibi katma değerli ürünler üretecek bir yapılanma planımız var. ABD ve Uzakdoğulu müşterilere hızlı servis vermeyi amaçlıyoruz. Projeler bitmek üzere, arazi tahsisi tamamlandı. 2018'in ilk aylarında inşaat için düğmeye basmış olacağız. 20 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Önce kumaş üreteceğiz daha sonra konfeksiyona da gireceğiz"