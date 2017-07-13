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Türk fırkateyni sondaj gemisini izlemeye aldı

Genelkurmay Başkanlığından, TCG Gökçeada'nın, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:48
Türk fırkateyni sondaj gemisini izlemeye aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj yapabileceği değerlendirilen gemiyi izliyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada'nın, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 15:48
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  2. Kıbrıs
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Güney Kıbrıs
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