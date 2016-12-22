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Türk finans sistemi AB eşdeğeri sayıldı

Avrupa Komisyonu'nun kabul ettiği Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında AB düzenlemesi Türkiye'deki bankacılık ve finans sektörünün AB ülkelerinden alacağı kredileri ve riskleri minimize edecek. AB'de faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye'ye olan yatırımlarındaki bazı risk ağırlıkları da düşeceği için Türk bankaları açısından sermaye maliyeti avantajı doğabilecek.

Türk finans sistemi AB eşdeğeri sayıldı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:36
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Avrupa Komisyonu'nun önceki gün kabul ettiği Uygulama Kararı ile Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında Avrupa Birliği (AB) düzenlemesi açısından, ülkemiz bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul ettiğini dile getirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Canikli, Türkiye'de yerleşik Bankaların karar öncesi; AB Bankalarınca, Banka yerine şirket olarak kabul edilip nispeten yüksek bir risk ağırlığına tabi tutulduğunu kaydetti. Bu karardan sonra Banka olarak dikkate alınacağını, bundan sonra düşük nispette risk ağırlığına tabi tutulacağını dile getirdi. Benzer şekilde AB Bankalarının Türkiye'de yapacağı yatırımlar kredi sınırları uygulaması açısından daha katı bir uygulamaya tabi olduğunu ifade eden Canikli, karar sonrası eşdeğer ülkelere ilişkin daha avantajlı sınırlamalardan yararlanacağını da dile getirdi. AB'de faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye'ye olan yatırımlarındaki bazı risk ağırlıklarının da düşeceği için Türk bankaları açısından sermaye maliyeti avantajı doğabileceğini belirten Canikli, “Ayrıca AB'de faaliyet gösteren Bankalarımızın kredi sınırlarına ilişkin katı uygulamada da rahatlama sağlanacaktır” ifadelerini kullandı, Ana sermayedarı Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı olan bankaların da konsolidasyon sürecinde avantajlı uygulamalardan faydalanamadığını dile getiren Canikli, bu karar sonrası, olumsuzlukların ortadan kalkacağını, yurt dışı bankaların Türkiye'de iştirak sahibi olmaktan kaynaklı ilave sermaye maliyetlerinde düşüş olacağını belirtti. Bu karar kapsamında Türkiye'de yerleşik bankaların AB ülkelerinden temin edebileceği fonlar açısından da kaynaklara erişim ve maliyet avantajı sağlanacağını ifade eden Canikli, “Daha önce Basel Bankacılık Denetim Komitesince gerçekleştirilen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme - RCAP) sonuçlarına benzer şekilde bu karar ile de ülkemizin Bankacılık düzenleme ve denetleme çerçevesinin uluslararası standartlara tam uyumlu olduğu teyit edilmiştir” değerlendirmesi yaptı.

 
EtiketlerTürkiyeAvrupaAvrupa BirliğiTutCanikNurettin Canikli
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