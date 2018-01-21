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Türk F-16'lar İncirlik'te hazır bekliyor

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'ne 4 F-16 iniş yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 10:50
Türk F-16'lar İncirlik'te hazır bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlaması ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.

İNCİRLİK'E 4 TÜRK F-16 İNDİ

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.Öte yandan, savaş uçaklarının Afrin'deki bir televizyon vericisini vurduğu ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:50
  1. afrin
  2. suriye
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  6. ypg
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