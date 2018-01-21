Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Türk ekonomisi harekattan etkilenmez'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de Afrin'e gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

21 Ocak 2018 Pazar 17:31

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin Harekatının 2. gününde Çanakkale'de önemli açıklamalarda bulundu. Harekatın ekonomiye etkisi sorulan Başbakan "Afrin operasyonu Fırat Kalkanı gibi bir operasyon.Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Gidin bakın, hayat normal akışında devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz oradaki terör örgütlerini yok etmek ve orada yaşayanları bu zulümden kurtarmak için ve ülkemize karşı saldırıları durdurmak için bir operasyon başlattılar." ifadelerini kullandı.

HAREKATIN ZEYTİNLERİ HALKA, DALLARI TERÖRİSTLERE

Başbakan Yıldırım sosyal medyada paylaşılan bir resimden bahsederek "Zeytin Dalı Harekatının Zeytinleri orada yaşayan halka, dalları ise terör örgütlerine gidiyor. Bunu bir vatandaşımız resmetmiş, benim de çok hoşuma gitti." dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:31
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Afrin Harekatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD basınından flaş iddia: 'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    1. ABD basınından flaş iddia: 'Türkiye..
    2. Afrin operasyonunun Arap basınında..
    3. Afrin Harekatı, Esed'i çıldırttı!..
    4. Almanya'dan ilk açıklama! Afrin'deki..
    5. ÖSO ilerliyor! Afrin'de 4 köy alındı
    6. Reyhanlı'ya 2 roketli saldırı daha
    7. Diyarbakır'da sokakları karıştırmak..
    8. Sosyal medyayı salladı! Başbakan da..
    9. Emniyet geçit vermedi!
    10. Manisa'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
    11. İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    12. Eskişehir'deki kazada flaş gelişme
    13. Arda attı, Başakşehir farka koştu
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    15. Kuzey Kıbrıs gazetesinden rezil manşet!
    16. Esnafa müjde: Yüzde 25'ten inecek
    17. Kritik noktalar TSK'nın elinde!..
    18. 'Türk ekonomisi harekattan etkilenmez'
    19. Mısır'dan skandal açıklama: Afrin..
    20. ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
    Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'