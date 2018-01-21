'Türk ekonomisi harekattan etkilenmez'

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin Harekatının 2. gününde Çanakkale'de önemli açıklamalarda bulundu. Harekatın ekonomiye etkisi sorulan Başbakan "Afrin operasyonu Fırat Kalkanı gibi bir operasyon.Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Gidin bakın, hayat normal akışında devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz oradaki terör örgütlerini yok etmek ve orada yaşayanları bu zulümden kurtarmak için ve ülkemize karşı saldırıları durdurmak için bir operasyon başlattılar." ifadelerini kullandı.

HAREKATIN ZEYTİNLERİ HALKA, DALLARI TERÖRİSTLERE

Başbakan Yıldırım sosyal medyada paylaşılan bir resimden bahsederek "Zeytin Dalı Harekatının Zeytinleri orada yaşayan halka, dalları ise terör örgütlerine gidiyor. Bunu bir vatandaşımız resmetmiş, benim de çok hoşuma gitti." dedi.