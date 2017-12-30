Türk düşmanlığı hükümetsiz bıraktı

Seçimde yüzde 20,5 oy oranıyla tarihinin en kötü sonucunu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticileri, 25 Eylül’de yeni hükümette yer almayacaklarını açıkladı.



Bunun üzerine Hristiyan Birlik (Angela Merkel’in partisi CDU ve CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller koalisyon hedefiyle ön görüşmelere başladı. 4,5 hafta süren ön görüşmeler, 20 Kasım’da FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı. Ülkenin şimdiye kadar yaşanmayan bir krizle karşı karşıya kalmasından dolayı Cumhurbaşkanı Steinmeier devreye girdi ve tüm siyasi parti temsilcileriyle görüştü. Steinmeier’in girişimleri ve kamuoyu baskısı nedeniyle daha önce muhalefette kalacağını açıklayan SPD, Merkel’in partisiyle masaya oturma kararı aldı. Ancak SPD lideri Martin Schulz’un süreci zamana yaymak istemesi nedeniyle ön görüşmeler resmen başlayamadı ve yeni yıla kaldı.



Almanya’da ilk kez seçimlerin üzerinden 3 aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen bir hükümet kurulamadı. Almanya’da şimdiye kadarki en uzun süre hükümet kurulamama rekoru, 86 günle 2013’e aitti. Ülkede 2005’teki genel seçimlerden 65 gün sonra, 2009 seçimlerinde ise sadece 31 gün sonra hükümet kurulabilmişti. Türk düşmanlığının cezasını çeken Başbakan Merkel, son günlerde Türkiye’ye zeytindalı uzatırken amacı koalisyondan çok erken seçime gitmek.