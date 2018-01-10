Türk düşmanı vekile taciz cezası

Cumhuriyetçiler (LR) partili Valerie Boyer, 2015’te psikolojik şiddet uygulayıp sebepsiz yere işten çıkardığı suçlamalarıyla danışmanı tarafından dava edilmişti.

Boyer, 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak tanımayanlara ceza öngören yasa tasarısı teklifini hazırlamıştı. Teklif, Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosun’dan geçtikten sonra Anayasa Konseyi tarafından reddedilmişti.