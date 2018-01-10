Türk düşmanı vekile taciz cezası
Fransa’da temyiz mahkemesi, Türk ve Müslüman düşmanı milletvekili Valerie Boyer’i, danışmanına manevi tacizden dolayı 17 bin euro (76 bin TL) para cezasına çarptırdı.10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
Cumhuriyetçiler (LR) partili Valerie Boyer, 2015’te psikolojik şiddet uygulayıp sebepsiz yere işten çıkardığı suçlamalarıyla danışmanı tarafından dava edilmişti.
Boyer, 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak tanımayanlara ceza öngören yasa tasarısı teklifini hazırlamıştı. Teklif, Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosun’dan geçtikten sonra Anayasa Konseyi tarafından reddedilmişti.