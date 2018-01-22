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Türk düşmanı KKTC'li vekile haddini bildirdiler!

Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'ya haddini bildirdiler.

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:06
Türk düşmanı KKTC'li vekile haddini bildirdiler!

7 Ocak'taki erken seçimi kazanarak KKTC Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.

Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'ya tepki gösterdi.

TANSİYON DÜŞMEDİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı. Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Derya'ya kağıt fırlatması üzerine Zaroğlu, Derya ve CTP'li vekiller arasında tartışma çıktı.

EN SERT TEPKİ SEYİRCİLERDEN GELDİ

Seyirci locasından Derya’ya tepki verildi. Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı. Meclis Başkanının uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:06
  1. Doğuş Derya
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya
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