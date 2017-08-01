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Türk dostu Kore gazisi Joseph Calabria hayatını kaybetti

Kore Savaşı’nda komutan olan ve her fırsatta Türkiye sevdasını dile getiren 86 yaşındaki Joseph Calabria, New York’ta hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 11:31
Türk dostu Kore gazisi Joseph Calabria hayatını kaybetti

Türklerle birlikte Kore Savaşı’nda cephede savaşmanın onur ve gururunu yaşadığını her fırsatta dillendiren Türkiye sevdalısı Joseph Calabria, New York’ta tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

New York eyaletine bağlı Staten Island kentindeki, Kore Savaşı Gazileri Derneğinin başkanlığını yapan Amerikalı komutan Joseph Calabria, görev süresi boyunca Türk-Amerikan toplumu ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) çok yakın ilişkiler içerisinde oldu. Calabria’nın, düzenli olarak her yıl Kore Savaşı Gaziler Derneği arkadaşlarıyla birlikte, Türk günü etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:31
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