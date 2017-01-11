Türk dostu Kanadalı, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı oldu!

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün ardından Pendik ve Kısıklı meydanlarında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak Türk halkının gönlünü fetheden Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı oldu.

Pendik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Somali asıllı Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, bakan olduğunu Belediye Başkanı Kenan Şahin'in davetlisi olarak bulunduğu İstanbul'da öğrendi. Müslüman milletvekili 6 Ocak'ta temaslarını sürdürdüğü esnada Kanada Başbakanlığından aldığı telefon üzerine programını yarıda keserek, ülkesine döndü.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Ahmed Hussen'in, Türkiye'nin Suriyeli misafirler için yaptıklarını yerinde incelemek için İstanbul'a geldiğini belirtti.

Hussen'in ziyareti sırasında AFAD ve Türk Kızılayı ile üst düzey görüşmeler planlandığını ve Kanada Dostluk Grubu Milletvekilleri ile randevu ayarlandığını aktaran Divleli, şunları kaydetti:

"Sayın Hussen'in Ankara ziyareti önemli görüşmeleri içeriyordu. Fakat apar topar Kanada'ya döndü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, özellikle Suriyeli göçmenlerle ilgili çalışmalarına binaen Sayın Hussen'i, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı görevine getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz."

Divleli, Somali asıllı ilk Kanada milletvekili olan Hussen'in, ülkesinde toplumsal çalışmalar üzerinde yoğun gayretleriyle tanındığını aktardı.

- "Türkiye hiçbir ülkenin yapamadığını yapıyor"

Hussen, İstanbul temasları kapsamında Pendik Belediyesinin destekleriyle eğitim hayatını sürdüren Suriyeli çocukları ziyaret ederek çocuklarla buluşmuştu.

Türkiye'nin, hiçbir ülkenin yapamadığını yaptığını anlatan Hussen, "Türkiye, 3,5 milyon savaş mağduru insana kapılarını açtı. Misafirlerine sadece barınma ve yiyecek vermenin ötesinde, konforlu bir ortamda eğitim ile çocukları gelecek için hazırlıyorlar. Her şeyini kaybetmiş olsalar da Suriyeli çocuklar, Pendik Belediyesi sayesinde gelecekten umutlular." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Kenan Şahin de Türkiye'de Suriyeli misafirler için neler yapıldığını anlatmış ve Pendik'te Suriyeliler için açılan okul hakkında bilgi vermişti.