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Türk donanmasına yeni soluk… Yüzde yüz yerli

Tamamen yerli olarak tasarlanan yüksek süratli hücumbot 'FAC55' için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Türk donanmasına yeni soluk… Yüzde yüz yerli
Eklenme: 31 Aralık 2016, 00:25
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Tamamen yerli olarak tasarlanan yüksek süratli hücumbot 'FAC55' birçok özelliği ile dünyadaki benzer tipteki hücumbotlardan öne çıkıyor. Üstün su üstü harbi kabiliyeti ile dikkat çeken hücumbot 55 knot üzerinde yüksek hıza ulaşabiliyor.

Son yıllarda ağırlık verilen yerlileştirme çalışmaları ile savunma sanayinde önceden dışa bağımlılık yüzde 80 seviyesinde iken bu rakam yüzde 40'a düştü. Savunma sanayisinde her geçen gün yeni bir sevindiren haber geliyor, eş zamanlı olarak da birçok projenin hayata geçmesi için çalışmalar sürüyor.

SAVAŞ YETENEĞİ İLE GÖZ DOLDURUYOR

Küresel ölçekte, Türkiye'nin hedeflerine odaklı, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir çözüm ve yapılar üretmeyi hedefleyen STM, Türk Deniz Kuvvetleri Hücumbot Projesi için FAC-55 (Fast Attack Craft) Hücumbotu tasarladı.

Yenilikçi yaklaşımla tamamen yerli olarak tasarlanan yüksek süratli hücumbot 'FAC55' savaş yeteneği ile göz dolduruyor.

BENZERLERİNDEN BİR ADIM ÖNDE

Korvet yeteneklerine sahip, yenilikçi tasarımıyla dünyadaki benzer tipte hücumbotlardan bir adım öne çıkan 'FAC-55', özellikle üstün su üstü harbi kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Harp zamanı etkin görev yapabilecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak gaz türbini tahrik sistemi ile donatılmış tek gövdeli savaş gemisi özelliklerini taşıyan hücumbot, 55 knot üzerinde yüksek hıza ulaşabiliyor.

2 yıldır devam eden tasarım çalışmaları ve yapılan testler sonucunda beklentilerin üzerinde performans gösteren 'FAC-55', önümüzdeki dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nin hücumbot projesi için aday olacak.

 
Etiketlerdonanmayerlisavaş gemisi
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