Türk donanması aynı anda denize açıldı

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 22 Aralık’ta yayınladığı basın bilgi notunda, eğitimlerin Ege Denizi’ndeki bölümüne,1 fırkateyn, 2 korvet, 1 denizaltı ve 2 helikopter; Doğu Akdeniz’deki bölümüne ise 2 fırkateyn, 2 denizaltı, 2 helikopter ve 2 deniz karakol uçağı katıldığını duyurdu. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait av/bombardıman uçaklarının katılımıyla da Ege Denizi’nde müşterek eğitimler gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz’de yapılan eğitimler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde bulunan Ercan Havalimanı kullanıldı.

Basın bilgi notunun devamında şu ifadelere yer verildi:

“Çevre denizlerde durumsal farkındalık, keşif gözetleme, arama kurtarma, düzensiz göç ile mücadele ve diğer deniz güvenlik görevlerinde yoğun faaliyet gösterilirken kısa ikazla farklı harekât alanlarında başarı ile planlanıp icra edilen bu eğitimler; Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hükümranlık haklarını, deniz alaka ve menfaatlerini korumak misyonu doğrultusunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekâta hazırlık seviyesinin idamesine katkı sağlamıştır.”