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Türk doktorların başarısı... Anne karnındaki bebeğe akciğer ameliyatı

Konya'da Emel Camcı'nın 5 aylık hamileyken akciğerinde su toplandığı tespit edilen bebeğine dünyada nadir başvurulan yöntemle anne karnında operasyon gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:40
Türk doktorların başarısı... Anne karnındaki bebeğe akciğer ameliyatı

Konya'da akciğerinde su toplanan anne karnındaki bebeğe dünyada çok az sayıda gerçekleştirilen operasyon ile müdahalede bulunuldu.

Riskli bir operasyon ile bebeklerine şant takılan aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü bekliyor.

Sezgin (25) ve Emel Camcı (25) çifti yaklaşık 1 yıl önce evlendi. 5 ay önce çocukları olacağı haberini alan çiftin mutluluğu, bebeklerinin akciğer rahatsızlığı olduğunu öğrenmeleriyle gölgelendi.

Hemen müdahale edilmediği takdirde bebeklerinin yaşamını yitirebileceği ya da sağlıksız doğabileceğini öğrenen çift, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi perinatoloji uzmanı Doç. Dr. Sibel Özler'e başvurdu.

Özler, yapılan kontroller sonrası, bebeğe anne karnındayken müdahale kararı aldı. Bebek küçük olduğu için oldukça riskli görülen ameliyat, Özler ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Ameliyat dünyada çok nadir yapılıyor

Özler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğerinde su toplanan bebeğin organlarının gelişmediğini ve kalbinin yer değiştirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Bu tip durumlarda genellikle hamileliğin sonlandırıldığını, nadiren anne karnında ameliyat yapıldığını belirten Özler, dünyada nadir yapılan yöntemle cerrahi müdahale kararı aldıklarını dile getirdi.

"Dünyada bu ameliyat çok nadir yapılıyor"

Hastalığın 15 binde bir görüldüğüne dikkati çeken Özler, "Hastalık çok nadir görülüyor. Bebeğin anne karnında ölüm riski de çok yüksek. Müdahale edilmeseydi kalp yetmezliği ve vücutta sıvı toplanması nedeniyle bebeği anne karnında kaybedebilirdik. Şu an gayet sağlıklı. 22. haftada şant takılan ve yaşayan bir bebek Türkiye'de henüz yok. Dünyada bu ameliyat çok nadir yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Camcı çifti ise bebeğin rahatsızlığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini ve operasyon sonrası 32 haftalık olan bebeklerini sağlıklı olarak kucaklarına almayı ümit ettiklerini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:40
  1. akciğer
  2. Anne karnında müdahale
  3. bebek
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