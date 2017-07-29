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Türk dizileri Sudan'da beğeniyle izleniyor

Uzun yıllar boyunca Mısır ve kısmen Suriye dizilerinin egemen olduğu Sudan'da Türk dizileri beğeniyle izlenmeye başladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:35
Türk dizileri Sudan'da beğeniyle izleniyor

Sudan'da Türk dizileri, doğal manzarası, dekorasyonu ve oyuncuların kıyafetleriyle kadın erkek her yaştan ve meslekten izleyicinin beğenisini kazanıyor.

Üniversite öğrencisi Nisrin Mustafa, AA muhabirine, kendisini Türk dizilerine çeken şeyin, dizilerdeki oyuncuların ve hikayelerin yansıttığı romantizm olduğunu söyledi.

Sudanlı eleştirmen, tiyatrocu ve yönetmen Es-Sirr es-Seyyid ise Türk dizilerinin Sudan'da ve Arap ülkelerinin genelinde yayılmasına yardımcı olan birçok etken bulunduğunu kaydetti.

Mısır dizilerinin gerçeği yansıtmaması nedeniyle inandırıcılığın yok olmasının, derinliğiyle ön plana çıkan Suriye dramasının yayılmasına neden olduğunu ifade eden Seyyid, ancak 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş sonucu oluşan boşluğun, Sudanlılar tarafından anlaşılan Şam lehçesiyle dublajı yapılan Türk dizileri tarafından doldurulmasının önünü açtığını ve bunun birinci etken olduğunu aktardı.

Seyyid, Türk dizilerinin Arap ülkelerinde yayılmasını sağlayan sebeplerden birinin de dizilerdeki cesaretin yanı sıra samimi ilişkilerden evlilik ve boşanmaya kadar tüm sosyal ayrıntılarda özgürlüğün görülmesi olduğunu ifade etti.

Sudanlı Ayet Hüseyin (20) de Seyyid'in söylediklerine katılarak, kendisini Türk dizilerine çeken şeyin sevgiliye gösterilen vefa olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:35
  1. Suriye
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