Türk dizileri bu ülkelerde reyting rekorları kırıyor

Türk dizi sektörü son yıllarda büyük bir gelişme kaydediyor. Türkiye’de reyting rekorları kıran diziler yurtdışında yabancı ülkelerde de hemen her yerde yayınlanmaya başlandı. Büyük atılım gerçekleştiren Türk dizileri artık dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yayınlandığı ülkelerde halk tarafından büyük bir ilgi görüyor.

ORTADOĞU EN ÖNEMLİ PAZAR

Türk dizi sektörü için Ortadoğu şu anda en önemli pazar konumunda. Arap coğrafyasında azımsanmayacak kadar büyük bir etkiye sahip Türk dizileri Türkiye’nin tanımını için önemli görülüyor. ABD’nin en pahalı dizisinin Ortadoğu’daki satış fiyatı 30 bin dolarken, Türk dizileri Ortadoğu’da saat olarak 4 katına, 120 bin dolarlara çıktı. Özellikle Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi Osmanlı ve Türk kültürünü barındıran diziler Türk kültürünün dünyaya tanıtımına büyük fayda sağlıyor.

Türk dizi sektöründe dizilerin yüzde 80 yurtdışına ihracatını Calinos Holding yapıyor. Şirketin başında ise Türk sinema tarihine damga vurmuş ‘Tatar Ramazan’ filminin yapımcısı ve yönetmeni olan Melih Gülgen’in oğlu olan M. Fırat Gülgen bulunuyor. Gülgen, bir dönem AK Parti’den de milletvekili adayı olmuştu. Gülgen’in sahibi olduğu Calinos holding, Türk dizilerini 65’ten fazla ülkeye ihraç ediyor. Şirket dizi ihracatına ilk olarak 2001’de ‘Deli Yürek’ adlı dizinini bölümünü 30 dolara satarak başladı. Deli Yürek dizisi Kazakistan’da 14 kez baştan sona yayınlandı.

TÜRK DİZİLERİ ÇOK SAYIDA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Başta Körfez ülkeleri, Balkanlar, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere Türk dizileri en çok şu ülkelere ihraç ediliyor; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün, Bahreyn, Afganistan, Almanya, Pakistan, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Endonezya, Estonya, Lübnan, Bulgaristan, Cezayir, Tunus, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Yemen, Yunanistan, Çin, Endonezya, Estonya, Fas, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsveç, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Güney Kore, Kosova, Letonya, Libya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tayland, Tayvan, Umman ve Vietnam.

Yurtdışında ihracı gerçekleştirilen Türkiye’de de reyting rekorları kıran diziler oluyor. Başta Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid olmak üzere Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece, Ezel, Gümüş, Asi, Sıla, Aşk-ı Memnu, Küçük Kadınlar, Yaprak Dökümü, Dila Hanım, İffet ve Medcezir gibi diziler yayınlandıkları ülkelerde ilgiyle izleniyor. Yabancı ülkelerdeki büyük kanallar Türk dizilerinin yayın hakkını satın almak için sıraya giriyorlar denilebilir.

TÜRKİYE’YE OLAN İLGİLİYİ ARTTIRIYOR

Yayınlandıkları ülkelerde çok beğenilen ve bu sayede hayran kitlesi oluşturan diziler Türkiye’ye ve Türk kültürüne merakı da büyük oranda arttıyor. Analistler Türk dizilerinin yayınladıkları ülkelerde azımsanmayacak kadar büyük bir etki meydana getirdiğine dikkat çekiyorlar. Bu sayede Türkiye’yi merak eden yabancı turistlerin ülkemize olan ziyaretlerinde büyük bir artış kaydedildi. Özellikle Arap turistler Türk dizilerinden etkilenerek ülkemizi ve İstanbul’u görmek için Türkiye’ye ziyaretler düzenliyorlar.

Lokman Özdemir / yeniakit.com.tr