Türk Dili Heyetinden Başkan Çalışkan’a ziyaret

Bilim ve Eğitim Öğretim Dili Türkçe konulu konferansa katılmak için Karaman’a gelen Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Solak ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2017 yılının Türk Dili Yılı ilan edildiğini vurgulayarak bu amaçla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Bilim ve Eğitim Öğretim Dili Türkçe’ konulu konferans düzenlendiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleri ile 2017 yılı, ‘Türk Dili Yılı’ olarak ilan edildi. Bu, 740 yıldır Türk Dilinin Başkenti kimliğin taşıyan Karaman için çok önemlidir. Türkçenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yolunda Karaman Belediyesi olarak her desteğe kapımızın açık olduğunu söylemek ve bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ziyaretin ardından heyet, Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TÜBA, TDK, NEÜ ve KMÜ tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen panele katıldı.