Türk devletleri yeni birlik kuracak

Vatandaşın idarelerle ilgili şikayetlerini değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimleriyle Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kurulacak.

Haziran 2012'de kurulan ve Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren KDK, uluslararası alanda da çeşitli görevler üstlendi.

KDK, üyesi olduğu Uluslararası Ombudsman Enstitüsü, Avrupa Ombudsman Ağı, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Ombudsmanlar Birliği, Avrupa Ombudsman Enstitüsü ile Batı Balkanlar Ombudsmanlar Ağında çalışmalar yaptı.

Bu yıl Akdeniz Ombudsmanlar Birliğine üye olan KDK, Asya Ombudsmanlar Birliğine de katıldı.

KDK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da eylülde düzenlenen "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"nda 50 ülkenin ombudsman ve insan hakları temsilcisini bir araya getirdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un girişimiyle yeni bir birliğin kurulması için çalışma başlatıldı.

Azerbaycan Ombudsmanlık Kurumuyla yapılan istişareler sonrasında Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğinin kurulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, yıl sonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ombudsmanlarının katılımlarıyla İstanbul'da kurucu iş birliği mutabakatının imzalanması planlanıyor.