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Türk devinin tamamını Japonlar alıyor!

Türkiye`nin asırlık firmaları arasında yer alan ve Kemal Kükrer markası ile bilinen Kükre Gıda`nın tamamı Japonların oluyor. 2013 yılında şirketin yüzde 50 hissesini alan Japon Ajinomoto, şimdi de kalan yüzde 50 hisseyi alıyor. Ajinomoto, geçen yıl da Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda`yı satın almıştı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
Türk devinin tamamını Japonlar alıyor!

Türkiye ekonomisine yabancı ilgisi devam ediyor. Türkiye'ye 2013 yılında Kükre Gıda'nın yüzde 50'sini alarak giren dünyanın en büyük sos üreticisi Ajinomoto, yatırımını artırma kararı aldı. Şirket bu karar doğrultusunda Gülel Ailesi'nde bulunan Kükre Gıda'nın kalan yüzde 50 hissesini de alarak şirketin tamamına sahip olacak.

Kemal Kükrer markası ile bilinen sos, sirke ve turşu üreticisi Kükre Gıda Türkiye'nin en eski firmaları arasında yer alıyor. Şirketin tarihi 1915 yılına kadar gidiyor. O tarihlerde Eskişehir Odunpazarı'nda bir evin bodrum katında meşe agacından özel olarak yapılmış iki adet fıçıyla başlayan üzüm sirkesi serüveni, 1990'larda bitmeye yüz tutsa da 1999 yılında Gülal Ailesi tarafından satın alınınca tekrar canlandı ve yurtdışına açıldı.

Halen 3 fabrikada yıllık 50 bin ton ile üretimine devam eden firma, 30'u aşkın ülkeye sos ihracatı gerçekleştiriyor. Şirketin yüzde 50'si 2013 yılında 60 milyon TL karşılığında Japon Ajimomoto'ya satılmıştı.

BİZİM MUTFAK'I DA ALMIŞTI

1909 yılında kurulunan Japon Ajinomoto, dünyanın en büyük sos üreticileri arasında yer alıyor. Sosların yanında işlenmiş yiyecek, içecek, amino asit ve çeşitli kimyasalların da üretiminde olan şirket 27 ülkede faaliyet gösteriyor. 30 bine yakın çalışana sahip şirketin geliri ise 9.8 milyar dolar.

Ajinomoto, geçen yıl da Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda'yı satın almıştı. Örgen gıda Bizim Mutfak markası ile biliniyor.

Kükre Gıda'nın tamamı Japon Ajinomoto'nun oluyor

Türkiye'nin asırlık firmaları arasında yer alan ve Kemal Kükrer markası ile bilinen Kükre Gıda'nın tamamı Japonların oluyor. 2013 yılında şirketin yüzde 50 hissesini alan Japon Ajinomoto, şimdi de kalan yüzde 50 hisseyi alıyor. Ajinomoto, geçen yıl da Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda'yı satın almıştı

Türkiye ekonomisine yabancı ilgisi devam ediyor. Türkiye'ye 2013 yılında Kükre Gıda'nın yüzde 50'sini alarak giren dünyanın en büyük sos üreticisi Ajinomoto, yatırımını artırma kararı aldı. Şirket bu karar doğrultusunda Gülel Ailesi'nde bulunan Kükre Gıda'nın kalan yüzde 50 hissesini de alarak şirketin tamamına sahip olacak.

Kemal Kükrer markası ile bilinen sos, sirke ve turşu üreticisi Kükre Gıda Türkiye'nin en eski firmaları arasında yer alıyor. Şirketin tarihi 1915 yılına kadar gidiyor. O tarihlerde Eskişehir Odunpazarı'nda bir evin bodrum katında meşe agacından özel olarak yapılmış iki adet fıçıyla başlayan üzüm sirkesi serüveni, 1990'larda bitmeye yüz tutsa da 1999 yılında Gülal Ailesi tarafından satın alınınca tekrar canlandı ve yurtdışına açıldı.

Halen 3 fabrikada yıllık 50 bin ton ile üretimine devam eden firma, 30'u aşkın ülkeye sos ihracatı gerçekleştiriyor. Şirketin yüzde 50'si 2013 yılında 60 milyon TL karşılığında Japon Ajimomoto'ya satılmıştı.

BİZİM MUTFAK'I DA ALMIŞTI

1909 yılında kurulunan Japon Ajinomoto, dünyanın en büyük sos üreticileri arasında yer alıyor. Sosların yanında işlenmiş yiyecek, içecek, amino asit ve çeşitli kimyasalların da üretiminde olan şirket 27 ülkede faaliyet gösteriyor. 30 bine yakın çalışana sahip şirketin geliri ise 9.8 milyar dolar.

Ajinomoto, geçen yıl da Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda'yı satın almıştı. Örgen gıda Bizim Mutfak markası ile biliniyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
  1. Kükre Gıda
  2. kemal kükrer
  3. Japon Ajinomoto
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