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Türk devinin eski müdürü tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları eski genel müdürü ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanvekili O.N.Ö. tutuklandı.

Türk devinin eski müdürü tutuklandı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:47
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ın (ERDEMİR) eski genel müdürü, çıkarıldığı mahkemece 20 gün sonra tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler dün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Erdemir Eski Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanvekili Oğuz Nuri Özgen'in de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı.

2 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında mühendis, formen, güvenlik görevlisi ve işçilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli cumhuriyet savcılığında ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ERDEMİR Eski Genel Müdürü Oğuz Nuri Özgen tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli ise adli kontrol yöntemiyle serbest bırakıldı.

 
Etiketlerzonguldakereğlifetödemir ve çelik fabrikasıERDEMİROğuz Nuri Özgen
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