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Türk devine İranlı rakip!

Dongbu Daewoo Elektronik için teklif veren Vestel`in yarışta en büyük rakibinin İranlı Entekhab olduğu belirtiliyor. Hatta Güney Kore basınının iddiasına göre sonuca en yakın firma Entekhab.

23 Ocak 2018 Salı 11:14
Türk devine İranlı rakip!

Japonya'nın en büyük beyaz eşya şirketlerinden Toshiba'yı Çinli Hisense'e kaptıran Zorlu'nun yeni hedefi Dongbu Daewoo'da da süreç yeni bir boyut kazandı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Zorlu'nun rakibi İran'ın en büyük gruplarından Entekhab Industrial Group oldu. Güney Kore basınına göre Daewoo'da teklif veren Entekhab'ın satış sürecinde ciddi bir dönemeçte olduğu, hatta sonuca en yakın firma olarak adının geçtiği belirtildi.

Güney Kore basını Fransa, İsveç gibi ülkelerden şirketlerin de yer aldığı bu sürecin iki favorisinin Zorlu ve onun zorlu rakibi Entekhab olduğunu belirtti.

İran'da 8 büyük şehirde 200'den fazla mağazası olan Entekhab'ın Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Rusya, Çin ve Türkiye'de ofisi var. Eğitim sektörüyle de ilgilenen şirketin bünyesindeki Entekhab Üniversitesi, özellikle uzay teknolojisi konusunda öne çıkmış durumda.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:14
  1. Japonya
  2. Zorlu
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