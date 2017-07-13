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Paşabahçe'den Mısır'a dev yatırım!

Paşabahçe, Mısır`da bulunan cam fabrikası Pearl Glass Group'u satın alma işlemlerini tamamlamak üzere.

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:36
Paşabahçe'den Mısır'a dev yatırım!

Paşabahçe, Mısır'da bulunan cam fabrikası Pearl Glass Group'u satın alma işlemlerini tamamlamak üzere. Mısır basınına yansıyan bilgilere göre Paşabahçe bu satın alma için 50 milyon dolar ödeyecek, ayrıca 100 milyon dolar da yatırım yapacak.

Paşabahçe'nin geçtiğimiz aylarda KAP'a açıkladığı Mısır'daki cam fabrikası Pearl Glass Group'u alması ile ilgili detaylar Mısır basınında yer aldı.

Mısır Sanayi Bakanlığı içerisindeki kaynaklara dayandırılarak verilen haberlere göre, Paşabahçe fabrika için 50 milyon dolar ödeyecek. Satın alma işlemleri de çok kısa bir süre içerisinde bitecek ve fabrika Paşabahçe'ye devrolacak.

MISIRLI BAKANLA GÖRÜŞTÜLER

Habertürk'ün haberine göre Paşabahçe yetkilileri satın alma ile ilgili son detayları görüşmek üzere Mısır'a giderken, Yönetim Kurulu Başkanvekili Cemil Tokel Mısır Ticaret Bakanı Tarek Kabil ile bir araya geldi. Kabil, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Paşabahçe'nin fabrikaya toplam 100 milyon dolar yatırım yapmak istediğini söyledi.

Kabil'in verdiği bilgiye göre Paşabahçe'nin Mısır'daki üretimi 2018 yılında başlayacak ve 1200 kişiye istihdam sağlayacak.

Paşabahçe'nin Mısır'daki üretiminin büyük çoğunluğu, Mısır'la serbest ticaret anlaşması olan ülkelere ihraç edilecek. Bunlar arasında ABD, Latin Amerika, Arap ve Afrika ülkeleri ile Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler bulunuyor.

Öte yandan Paşabahçe Yönetim Kurulu Başkanvekili Cemil Tokel de, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Mısır'ın kendi ürünlerini çok sayıda yabancı ülkeye ulaştırabilecek önemli bir bağlantı noktası olduğunu söyledi.

31 YILLIK FABRİKA

Mısır'da 1986 yılında kurulan Pearl for Glass Manufacturing, 60 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. 1992 yılında ihracata başlayan şirketin 100 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 15:36
  1. Paşabahçe
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