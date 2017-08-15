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Türk devinden çılgın proje!

Roketsan’ın Horizon 2020 programı kapsamında ülkemize önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Buzlanmaya ve Aşınmaya Dayanıklı Malzeme projeyi sonuçlandırmak üzere.

15 Ağustos 2017 Salı 17:34
Türk devinden çılgın proje!

Roketsan’ın geliştirici ortakları arasında olduğu “Buzlanmaya ve Aşınmaya Dayanıklı Kompozit Malzeme - EIROS” projesi nihayete ermek üzere. 2016 yılında başlayan ve geliştirilme çalışmaları tüm hızıyla süren proje aynı zamanda ülkemizin her yıl milyonlarca dolar kaynak aktarmak zorunda olduğu ancak geri dönüş alma konusunda çok fazla başarılı olamadığı Horizon 2020 kapsamında ortak olunan en büyük bütçeli iş konumunda.

8 Milyon Euro’luk bütçesi bulunan geliştirme programında Roketsan, en büyük dördüncü geliştirme ortağı konumunda. Aynı zamanda 18 ortak arasında en fazla hibeyi de alan isimlerden olan şirket, havacılık, uzay, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerinde kullanılabilecek bir malzemeyi ortaya çıkarma noktasında katkı sağlayacak.
 
Proje ile özel nano katkılar kullanılarak elyaf katkılı polimer matrisli nanokompozit malzemeler geliştirilecek. Geliştirilen malzemeler aynı zamanda yüksek mekanik performans ve kendi kendini iyileştirebilme özelliği gösterecek.Proje bünyesinde nano katkıların sentezi, fonksiyonelleştirilmesi, polimer matris içinde dağıtılması ve kendi kendini iyileştirebilmesi mekanizmalar ayrı ayrı çalışılacak. Roketsan prototip seviyesinde parçaların imalatları, çeşitli testler için de öncelikli olarak işi yüklenen isimlerden alacak.
 
Roketsan’dan aldığımız bilgilere göre toplam süresi 3 yıl olarak belirlenen projenin yarısı tamamlanmış durumda. Altı ayda bir tüm katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların bir sonraki ilerleme buluşması Ekim 2017 olarak belirlenmiş ve İspanya’da gerçekleştirilecek. Mevcut aşamada projede nano katkıların sentezi, kompozit üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve karakterizasyon aşamalarına yoğunlaşılmış durumda.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde ülkemiz dünya genelinde buzlanmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olarak geliştirilmiş ilk kompozit malzemeye sahip ülkelerden biri haline gelecek.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:34
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