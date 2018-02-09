Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk devi satılıyor

Uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü giyim markası Vakko'nun, satışı ile ilgili görüşmeler hız kazandı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:57
Türk devi satılıyor

Uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü giyim markası Vakko'nun, satışı ile ilgili görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi. Edilinilen bilgiye göre, hisselerin tamamı veya azınlık hisse satışı ile ilgili olarak potansiyel yatırımcılarla şirket bilgileri paylaşılmaya başlandı.

Ağustos 2017 yılında Credit Suisse International ile danışmanlık sözleşmesi imzalayan Vakko Tekstil'de satış dahil tüm seçenekler masada.

ÖZELLİKLE ORTADOĞULU ALICILAR CİDDİ

Dünya gazetesinin haberine göre, birçok fonun şirkete ilgi gösterdiği öğrenilirken, özellikle Ortadoğu'dan bazı fonların ciddi alıcı olduğu belirtiliyor.

2014 yılında Jaklin Güner'in şirkete CEO olarak atanmasıyla atağa geçen şirketin performansının oldukça iyi olduğunu söyleyen konuya yakın kaynaklar, "Cem Hakko, satış için çok heyecanlı. İştahlı bir alıcı gelmesi durumunda bu satış gerçekleşebilir. Satış ile ilgili 250-300 milyon Euro fiyatlar konuşuluyor. Son günlerde Türkiye'de perakende sektöründe bir alım gerçekleşmedi. Burada ülke konjonktürü baskın çıkacak" dediler.

Kaynaklar, son dönemde ağırlıklı olarak satın alma ve birleşmelerde yaşanan alıcı ve satıcı arasındaki yüksek fiyat dengesizliğinin Vakko'da da geçerli olduğunu işaret ederek, bu denge iyi sağlanırsa sonuca daha hızlı varılabileceğini öngörüyorlar.

DÜNYA MARKASI OLDU

2017 yılında yüzde 50'den fazla prim yapan Vakko Tekstil'in yüzde 86,22'si Vakko Holding'e ait. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 10.48. İş dünyasının, tekstilin ve modanın duayen ismi, Vakko Vitali Hakko tarafından kuruldu.

1913 yılında İstanbul'da doğan Vitali Hakko, 1934'de ilan edilen Şapka Devrimi'nin ilk günlerinde Şen Şapka mağazasını açtı. Şapkanın modası geçtikten sonra eşarp satarak iş hayatına devam eden Hakko, Beyoğlu'nda küçük bir şapka dükkanıyla başladığı çalışma hayatında kurduğu Vakko'yu zirveye taşıdı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:57
  1. Vakko
  2. Vakko Tekstil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim FETÖ'den beraat etti
    1. O isim FETÖ'den beraat etti
    2. Dergilik ailesi genişliyor
    3. Kağıthane Belediyesi 370 bin ağacı..
    4. Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...
    5. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın
    6. Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya..
    7. Yerli Tank için son uyarı verildi: Bu..
    8. Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat vurgusu
    9. Çavuşoğlu: Bugün bertaraf etmezsek...
    10. Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor
    11. İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye..
    12. Gazze'de artık son noktaya gelindi
    13. Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi..
    14. Çukurca'dan acı haber
    15. Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı
    16. Katiller birbirine girdi: ABD savaş..
    17. ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
    18. Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti
    19. Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu..
    20. Fikret Orman: Maç ertelensin
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin