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Türk Büyükelçi PYD/PKK'nın Afrin yalanlarını çürüttü

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Ünal, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Kanada televizyonunda, terör örgütü PYD/PKK’nın yalanlarını bitirdi.

06 Şubat 2018 Salı 08:44
Türk Büyükelçi PYD/PKK'nın Afrin yalanlarını çürüttü

Büyükelçi Ünal, Global News TV kanalının Ottawa Büro Şefi ve "The West  Block" adlı programın yapımcısı Vassy Kapelos'un programında Zeytin Dalı Harekatı  konusunda açıklamalarda bulundu.

Kapelos'un, operasyonla ilgili olduğu iddia edilen bazı fotoğrafların  yayınladığını hatırlatması üzerine Büyükelçi Ünal, ‘’YPG/PYD/PKK’nın sahte  haberler çerçevesinde yaptığı dezenformasyon faaliyetleri hiçbir şekilde doğruyu  yansıtmamaktadır. Söz konusu yalan iddialar, kullanılan sahte resimlerle  gerçekmiş gibi servis edilmektedir. Bu fotoğrafların sahte ve dünyanın farklı  bölgelerindeki olaylara ait oldukları tek tek deşifre edilmiştir. Harekatta şu  ana değin sivil kayıp yaşanmamıştır ve bu konuya büyük özen gösterilmektedir.’’  dedi.

- "YPG, PKK’nın kardeşi"

Büyükelçi Selçuk Ünal ayrıca, terör saldırılarını sürdüren  YPG/PYD'nin, ABD ve Kanada dahil olmak üzere NATO ülkelerince de terör örgütü  olarak kabul edilen PKK'nın kurduğu örgüt olduğunu söyledi. Ünal, ‘’YPG/PYD,  PKK’nın kardeş örgütüdür. Biz bunu bugüne kadar tüm dost ve müttefiklerimize  söyledik, söylüyoruz ve bu terör örgütüne destek verilmemesi çağrımızı  tekrarlamaya devam edeceğiz.’’ dedi.

Vassy Kapelos'un Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’in harekat  hakkında yaptığı açıklamaya Türkiye’nin yorumunu sorması üzerine Ünal,  ‘’Kanada'nın açıklaması, BM Şartı ve BMGK kararlarından kaynaklanan meşru savunma  hakkımızı desteklemektedir.’’ diye konuştu.

ABD'nin DEAŞ’la mücadelede müttefiki olan YPG’ye destek vermesinin,  iki NATO üyesi arasında çatışma tehlikesi yaratıp yaratmadığı yönündeki soruları  cevaplandıran Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal şunları söyledi:

‘’Esas olarak bir NATO üyesinin DEAŞ yenildikten sonra dahi, tüm  uyarılarımıza ve kaygılarımıza rağmen terör örgütü PKK türevi YPG/PYD'yle iş  birliğini neden sürdürdüğünün sorgulanması gerekir. DEAŞ’ın elinde uçak veya  helikopter mi vardır ki, YPG/PYD'ye önemli miktarda tanksavar ve uçaksavar silah  ve mühimmatları verilmiştir. Türkiye’nin masum Suriyeli Kürtlerle bir sorunu  yoktur. Bizim sorunumuz terör odakları iledir. Bu harekat da, bölgedeki terör  unsurları temizleninceye kadar devam edecektir.’’

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:44
  1. YPG
  2. PYD

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