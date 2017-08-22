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Türk birliği Somali’de göreve başladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali’de görev yapacak Türk birliğinin 22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren göreve başladığını açıkladı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:45
Türk birliği Somali’de göreve başladı!

TSK'dan yapılan açıklamada, SomaliTürk Görev Kuvveti (STGK); Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlamak maksadıyla Somali’de görevlendirildiği belirtilerek, "Somali’de görev yapacak Türk birliği 22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Mogadişu/Somali’de göreve başlamıştır" denildi. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:45
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