Türk birliği Somali’de göreve başladı!

TSK'dan yapılan açıklamada, SomaliTürk Görev Kuvveti (STGK); Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlamak maksadıyla Somali’de görevlendirildiği belirtilerek, "Somali’de görev yapacak Türk birliği 22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Mogadişu/Somali’de göreve başlamıştır" denildi.