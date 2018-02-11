Türk bilim insanından tarihi başarı: 5 dakikayla 480 km!

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, geliştirdiği nanomalzemeler aracılığıyla elektrikle çalışan araçlarda 5 dakikalık dolumla şarj olup yaklaşık 480 kilometre yol gitmeyi sağlayan ve lityum bataryalı araçlara da rakip olacak yakıt pili üretti.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan ve yakıt pilleri üzerine 16 yıldır bilimsel çalışma yapan Doç. Dr. Yurtcan, bu alanda önemli başarılara imza attı.

Elektrikle çalışan araçlardaki lityum bataryaya rakip olacak yakıt pili alanındaki çalışmasıyla geçen yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (GEBIP) alan Yurtcan, geliştirdiği nanomalzemeler sayesinde elektrikle çalışan otomobillerde 5 dakikalık dolumla şarj olan yakıt pili üretmeyi başardı.

Elektrikli araçlarda lityum bataryalar yerine kullanılabilmesi bakımından önem arz eden ve 5 dakikada şarj olan yakıt pillerinin takılacağı araçlar, 480 kilometre yol kat edebilecek.

Çevre dostu olan yakıt pili, bu özelliği dolayısıyla elektrikli araçlarda kullanılan ve 30 dakika ile 12 saat arasında dolup 240 kilometre gitmeyi sağlayan lityum bataryalara rakip olacak.

Yurtcan, Birleşmiş Milletler (BM) "11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmalarını daha çok yakıt pilleri üzerinde yaptığını ve bunlar için nanomalzeme geliştirdiğini söyledi.

Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, elektrikli otomobillerde yakıt pilli ya da lityum bataryalı olmak üzere iki sistem kullanıldığını ifade ederek, bu sistemler arasındaki farkı şöyle anlattı:

"Lityum bataryaların şarj süresi 30 dakika ila 12 saat ve oldukça yüksek, ayrıca bir şarjla yaklaşık 240 kilometrelik yol gidiliyor. Bizim ürettiğimiz yakıt pillerinde ise 5 dakikalık dolumla yaklaşık 480 kilometre yol gidilebiliyor. Yakıt piline hidrojeni beslediğimizde hidrojenin dolumu yaklaşık 5 dakika sürüyor. Yani içten yanmalı motorun deposu ne kadar sürede doluyorsa yakıt pilli araçlarda da o şekilde doluyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖDÜL ALDI

Üniversitelerde bu konularda daha farklı çalışmalar yapıldığını anlatan Yurtcan, yakıt pili çalışmalarıyla 2017 TÜBA GEBİP ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını söyledi.

Doç. Dr. Yurtcan, söz konusu bilimsel çalışmaları devletin desteklediğini ve önemsediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalkınma Bakanlığı yakıt pili konusunda alt yapıyı oluşturmak için proje çağrısına çıktı. Nano teknolojide en çok dikkat etmemiz gereken sağlık, enerji ve savunma sanayi. Biz enerji ayağındayız. Şu an dünyada yüzde 75 oranında fosil yakıt bazlı enerji kullanımı var. Dolayısıyla biz yakıt pilleriyle hidrojeni kullanarak çevresel olarak çok temiz ve sadece su buharının çıktığı bir sistemle elektrik elde etmiş olacağız. Bu hidrojeni de alternatif kaynaklardan elde ettiğimizde daha çok temiz ve çevre dostu teknolojiyle elektrik üretimi gerçekleştireceğiz."