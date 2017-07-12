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Türk bayrağını indirmek isteyen kişi tutuklandı

Düzce'de, seyahat ettiği otobüsün camında asılı olan Türk  bayrağını indirmek istediği iddiasıyla gözaltına alının kişi tutuklandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:37
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde İstanbul-Zonguldak seferini  yapan şehirler arası otobüsün ön camında asılı olan Türk bayrağının indirilmesi  için araçtakilerle tartışan ve durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından  kaçarken yakalanan A.İ.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "devletin  egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.

Dün gece geç saatlerde, şehirler arası bir firmaya ait otobüsün ön  camında asılı olan Türk bayrağını indirmek isteyen yolcu A.İ.D ile diğer yolcu ve  firma yetkilileri arasında tartışma yaşanmış, otobüsten indirilen şüpheli,  kaçmaya çalışırken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:37
  1. Türk bayrağı
  2. Düzce
  3. sağlık
  4. İstanbul
  5. Zonguldak
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