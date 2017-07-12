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Türk bayrağını indirmek isteyen A.D.İ linç ediliyordu!

İstanbul'a seyir halindeki otobüste bir yolcu ön camda bulunan Türk Bayrağı'nı indirmek istedi. Önce otobüs şoförü ardından da yolcularla tartışan yolcu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince yakalandı. Yolcu, linç edilmekten jandarma tarafından kurtarıldı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:20
Türk bayrağını indirmek isteyen A.D.İ linç ediliyordu!

 Edinilen bilgiye göre olay Düzce Tem Otoyolü Gölyaka kavşağında meydana geldi. Zonguldak'tan kalkan şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul'a hareket etti. Otobüsün ön camında bulunan Türk Bayrağı'nı fark eden bir yolcu, bayrağı indirmek istedi. Otobüs şoförünün karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların da tepkisi üzerine ormanlık alana kaçmaya çalışan Mardin Dargeçit nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki A.D.İ., jandarma ekiplerince yakalandı. Gece 02.00 sıralarında yaşanan olay sonrası linç edilmekten kurtarılan A.D.İ., ifadesi alınmak üzere Otoyol Büro Amirliği'ne getirildi.

A.D.İ., işlemlerinin ardından Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk sorgusunda üzerinden kimlik çıkmayan ve T.C. kimlik numarasını bilmediğini söyleyen A.D.İ., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile “Türk Bayrağı Kanunu’namuhalefet, Devletin Egemenlik ve Bağımsızlığını Alenen Aşağılama” suçlaması ile göz altına alındı. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen A.D.İ.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:20
  1. bayrak
  2. linç
  3. Düzce
  • mertmert43 dk önce
    Gebertin be şunu
  • saddisaddi45 dk önce
    ,,,,,,,,, cesarete bak.Bizim emniyet de linç edilmesi gerekenleri hep kurtarır. Memleketi savunma iştahamızı kesiyorlar. ey emniyet, herşeyi görmeniz gerekmez
  • MehmedMehmed1 sa önce
    Bizim halkımız devletimizden daha adaletli ve ceza hiç gecikmiyor şimdi içerde krallar gibi yer içer bu hain veyada dışarıya salarlar paşalar gibi kendi gibilere anlatır yaptığı hainliği kahramancasına.
  • SamilSamil1 sa önce
    Bu tipler neden bizim karsimiza cikmaz arkadas , 1 otobus insanin icinde elini ayagini kiracak bi adam cikmazmi .
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