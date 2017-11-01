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Türk bayrağını indirip, üstüne basan zanlılar serbest kaldı

Antalya'da, Türk bayrağını asıldığı yerden alıp, üstüne basan M.K. ve yanındaki nişanlısı Ç.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
Türk bayrağını indirip, üstüne basan zanlılar serbest kaldı

Olay, 29 Ekim günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını alıp, yere atarak, bayrağın üzerine basan kişilerin görüntüsü olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerini gören güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Yıldız Mahallesi'nde oturduğunu tespit etti. Ekipler, nişanlı oldukları öğrenilen 31 yaşındaki Ç.K. ile 33 yaşındaki M.K.'yı gözaltına aldı. M.K. hakkında 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama', Ç.K. hakkında ise sosyal medyadan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, M.K.'nın asılı bulunduğu yerden aldığı bayrağı ayağıyla çiğnediği, kamerayı görünce de bayrağı tekrar yerine asmaya çalıştığı görülüyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü
  2. Yıldız Mahallesi
  • Geri kafalılıkGeri kafalılık20 dk önce
    Ermeni bayrağına bile basmam; beyinsiz miyim!
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