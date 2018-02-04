ABD'li küstah komutan Türk bayrağından rahatsız oldu
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan NATO karargahının ABD'li komutanı, şehit için duvarlara asılan Türk bayrağından rahatsız oldu.04 Şubat 2018 Pazar 11:49
Afrin'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.
ABD'Lİ KOMUTAN BAYRAKLARIN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ
İhlas Haber Ajansı'nın iddiasına göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.
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