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ABD'li küstah komutan Türk bayrağından rahatsız oldu

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan NATO karargahının ABD'li komutanı, şehit için duvarlara asılan Türk bayrağından rahatsız oldu.

04 Şubat 2018 Pazar 11:49
ABD'li küstah komutan Türk bayrağından rahatsız oldu

Afrin'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.

ABD'Lİ KOMUTAN BAYRAKLARIN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

İhlas Haber Ajansı'nın iddiasına göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:49
  1. NATO Karargahı
  2. NATO

YORUM YAZ

  • saddisaddi49 dk önce
    daha büyüğünü asın. natodan çıkın.. bu köpeği de yurtdışı edin. nato üssü denilen yerdeki tüm abd bayraklarını indirin. Bizimkilerde icraat yok. korkaklık var.
  • halil45halil4550 dk önce
    bu amerikalilari kisladan disina cikarmayin en azindan bas belasi amerikalilar
  • SekarSekar1 sa önce
    Dusmani ulke icinde tutanlar ihanetin kralini yapiyor ALLAH'ın izniyle lutfedildiğinde zamanı geldiğinde temizliğin padişahıını yapacaz.
  • nn1 sa önce
    BÜYÜKİNFİLAK YARATİRHALK BUNU ÇIKARMASINI BİLİR BU ADAMI VATAN TOPRAKLARINA BASMASINDÜŞMANIN MİZRAGIÇUVALA SIĞMIYOR
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